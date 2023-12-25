Английская премьер-лига не будет прерываться на новогодние праздники. На длинных выходных будут сыграны 19-й и 20-й туры лиги. Публикуем расписание игр «Манчестер Сити» в новогодние праздники.

Расписание «Манчестер Сити» с 25 декабря по 7 января

27 декабря, среда

23.15. «Эвертон» — «Манчестер Сити»

30 декабря, суббота

18.00. «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. 22 декабря «МанСити» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, разгромив в финале «Флуминенсе» со счетом 4:0.

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