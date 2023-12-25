«Манчестер Сити»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники (25 декабря — 7 января)
Английская премьер-лига не будет прерываться на новогодние праздники. На длинных выходных будут сыграны 19-й и 20-й туры лиги. Публикуем расписание игр «Манчестер Сити» в новогодние праздники.
Расписание «Манчестер Сити» с 25 декабря по 7 января
27 декабря, среда
23.15. «Эвертон» — «Манчестер Сити»
30 декабря, суббота
18.00. «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
Команда Хосепа Гвардиолы набрала 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. 22 декабря «МанСити» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, разгромив в финале «Флуминенсе» со счетом 4:0.
Полный календарь и результаты АПЛ в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».
АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36-16
|40
|
2
|Ливерпуль
|18
|11
|6
|1
|37-16
|39
|
3
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
7
|Ньюкасл
|18
|9
|2
|7
|36-22
|29
|
8
|МЮ
|18
|9
|1
|8
|18-23
|28
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Челси
|18
|6
|4
|8
|29-28
|22
|
11
|Вулверхэмптон
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
12
|Борнмут
|17
|6
|4
|7
|24-32
|22
|
13
|Фулхэм
|18
|6
|3
|9
|26-31
|21
|
14
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
17
|Нот. Форест
|18
|3
|5
|10
|19-33
|14
|
18
|Лутон Таун
|17
|3
|3
|11
|18-32
|12
|
19
|Бернли
|18
|3
|2
|13
|18-36
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
|26.12
|15:30
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
|- : -
|26.12
|20:30
|
Бернли – Ливерпуль
|- : -
|26.12
|23:00
|
МЮ – Астон Вилла
|- : -
|27.12
|22:30
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|27.12
|22:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|27.12
|23:15
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|28.12
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|28.12
|23:15
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|11
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6