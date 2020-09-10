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«Манчестер Сити» провел первый этап переговоров со Стерлингом о продлении контракта

21:28
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг провел первый этап переговоров о продлении контракта с клубом. Встреча между англичанином и владельцами клуба длилась всего час, однако стороны сошлись на зарплате вингеру в размере 350 тысяч фунтов в неделю, утверждает Sky Sports.

«Манчестер Сити» намерен таким образом сохранить в своих рядах Стерлинга, чтобы игрока не переманил мадридский «Реал».

Напомним, что Стерлинг провел в «Ман Сити» последние пять сезонов, сыграл 164 матча в АПЛ, забил 68 голов и отдал 47 ассистов.

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