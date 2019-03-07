22:06 | Футбол — Англия

"Манчестер Сити": "Приветствуем расследование УЕФА по финансовому фэйр-плей"

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"Манчестер Сити" на своем официальном сайте опубликовал заявление, связанное с решением УЕФА открыть расследование в отношении клуба. Чемпионы Англии подозреваются в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Как отмечается, клуб подозревается в нарушениях, о которых ранее рассказывали СМИ. При этом УЕФА не будет делать других комментариев до завершения расследования.

- "Манчестер Сити" приветствует начало формального расследования УЕФА, - говорится в сообщении. - Это возможность положить конец спекуляциям, которые возникли после  незаконного взлома и вырванной из контекста публикации электронных писем клуба. Обвинения в финансовых нарушениях являются абсолютно ложными. Опубликованные клубом финансовые отчеты являются полными и согласованы с нормативно-правовой базой.

Все о чемпионате Англии - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/news/uefa-nachal-rassledovanie-v-otnoshenii-manchester-siti-1520644/

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