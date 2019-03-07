"Манчестер Сити": "Приветствуем расследование УЕФА по финансовому фэйр-плей"

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте опубликовал заявление, связанное с решением УЕФА открыть расследование в отношении клуба. Чемпионы Англии подозреваются в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Как отмечается, клуб подозревается в нарушениях, о которых ранее рассказывали СМИ. При этом УЕФА не будет делать других комментариев до завершения расследования.

- "Манчестер Сити" приветствует начало формального расследования УЕФА, - говорится в сообщении. - Это возможность положить конец спекуляциям, которые возникли после незаконного взлома и вырванной из контекста публикации электронных писем клуба. Обвинения в финансовых нарушениях являются абсолютно ложными. Опубликованные клубом финансовые отчеты являются полными и согласованы с нормативно-правовой базой.

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