УЕФА начал расследование в отношении "Манчестер Сити"​ по подозрению в нарушении правил финансового fair play (FFP), информирует официальный сайт организации. Как отмечается, клуб подозревается в нарушениях, о которых ранее рассказывали СМИ.

УЕФА не будет делать других комментариев до завершения расследования, подчеркивается в пресс-релизе организации.

Ранее Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks сообщил, что владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур с 2008 по 2012 год потратил 1,1 миллиарда евро на приобретение новых игроков. Руководство "горожан", в частности, исполнительный директор Феррано Сориано, разработали проект для обхода правил финансового фэйр-плей. "Ман Сити" получал дополнительные средства от искусственно завышенных спонсорских контрактов, а также от продажи маркетинговых прав на своих игроков.

До этого сообщалось, что "Манчестер Сити" избежал серьезного наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей, заключив сделку с Джанни Инфантино. Тогда президент ФИФА еще занимал пост генерального секретаря УЕФА.