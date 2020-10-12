«Манчестер Сити» потратил больше миллиарда евро на состав

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг клубов из топ-5 лиг Европы, потративших больше всех на формирование текущего состава.

Список возглавил английский «Манчестер Сити». «Горожане» стали единственным клубом, который потратил более 1 миллиарда евро.

В тройку самых щедрых команд также вошли французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Юнайтед».

Рейтинг CIES Football Observatory

1. «Манчестер Сити» (Англия) — 1,036 миллиарда евро

2. «ПСЖ» (Франция) — 888 миллионов

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 844

4. «Барселона» (Испания) — 826

5. «Челси» (Англия) — 763

6. «Реал» (Испания) — 708

7. «Ливерпуль» (Англия) — 666

8. «Ювентус» (Италия) — 594

9. «Арсенал» (Англия) — 590

10. «Эвертон» (Англия) — 504

11. «Атлетико» (Испания) — 483

12. «Тоттенхэм» (Англия) — 479

13. «Наполи» (Италия) — 467

14. «Интер» (Италия) — 439

15. «Бавария» (Германия) — 408