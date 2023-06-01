«Манчестер Сити» почти согласовал условия контракта с Ковачичем

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич близок к переходу в «Манчестер Сити», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний хорватский полузащитник практически согласовал условия соглашения с «горожанами».

В текущем сезоне Ковачич провел за «Челси» 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро. Контракт полузащитника с лондонцами истекает летом 2024 года.