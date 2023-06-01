Тилеманс сообщил об уходе из «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс сообщил об уходе из английского клуба.

«Дорогие болельщики «Лестера», после четырех особенных лет вместе я с огромной прощаюсь с этим невероятным клубом», — написал хавбек в соцсетях.

Тилеманс выступал за «Лестер» с июля 2019 года. Его контракт истекает 30 июня, после чего он покинет клуб на правах свободного агента.

Его команда по итогам сезона-2022/23 покинула АПЛ, заняв 18-е место с 34 очками.