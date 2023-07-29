«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Натаном Аке

«Манчестер Сити» продлил контракт с защитником Натаном Аке.

Новое соглашение с 28-летним нидерландцем действует до конца июня 2027 года.

Аке выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола в 41 матче за «горожан» во всех турнирах.