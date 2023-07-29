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Сегодня, 11:13

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Натаном Аке

Иван Торопцев
Корреспондент
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Натан Аке.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» продлил контракт с защитником Натаном Аке.

Новое соглашение с 28-летним нидерландцем действует до конца июня 2027 года.

Аке выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола в 41 матче за «горожан» во всех турнирах.

Футбол
ФК Манчестер Сити
Натан Аке
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