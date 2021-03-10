«Манчестер Сити» предложил Де Брейне контракт на улучшенных условиях
11:58
«Манчестер Сити» сделал новое контрактное предложение полузащитнику Кевину Де Брейне, сообщает The Times.
По информации источника, в январе 29-летний бельгиец отклонил предыдущее предложение «горожан». Сообщается, что «Манчестер Сити» согласен принять условия футболиста и готов значительно повысить его зарплату, которая в данный момент составляет 310 тысяч фунтов в неделю.
В сезоне-2020/21 Де Брейне провел 28 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 16 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/manchester-city-hope-pay-rise-seals-kevin-de-bruyne-deal-lj9q0v59c
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