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Сегодня, 18:59

«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Ноттингем» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сити.
Фото AFP

«Манчестер Сити» дома оказался сильнее «Ноттингем Фореста» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 2:0.

На 7-й минуте игры счет открыл полузащитник Фил Фоден, а на 14-й минуте форвард Эрлин Холанн удвоил преимущество команды.

В начале второго тайма «Сити» остался в меньшинстве после того, как Родри получил красную карточку за неспортивное поведение.

Команда Хосепа Гвардиолы одержала шестую победу подряд и занимает первое место в АПЛ с 18 очками. «Ноттингем» находится на 10-й строчке (7 очков).

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
23 сент, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Ноттингем Форест

В других матчах 6-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» сыграли вничью — 0:0, а «Лутон Таун» в большинстве не смог победить «Вулверхэмптон» (1:1).

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
23 сент, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:0
Фулхэм
Англия. Премьер-лига. 6-й тур
23 сент, 17:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
1:1
Вулверхэмптон

Источник: Таблица АПЛ
Лутон Таун
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
ФК Фулхэм
0
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Собослаи: «Играть за «Ливерпуль» — мечта для каждого футболиста»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
9
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
10
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
16
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 0
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 1 : 1
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 2 : 0
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 - : -
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 4
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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