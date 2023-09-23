«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Ноттингем» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» дома оказался сильнее «Ноттингем Фореста» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 2:0.
На 7-й минуте игры счет открыл полузащитник Фил Фоден, а на 14-й минуте форвард Эрлин Холанн удвоил преимущество команды.
В начале второго тайма «Сити» остался в меньшинстве после того, как Родри получил красную карточку за неспортивное поведение.
Команда Хосепа Гвардиолы одержала шестую победу подряд и занимает первое место в АПЛ с 18 очками. «Ноттингем» находится на 10-й строчке (7 очков).
В других матчах 6-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» сыграли вничью — 0:0, а «Лутон Таун» в большинстве не смог победить «Вулверхэмптон» (1:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|6
|0
|0
|16-3
|18
|
2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12-4
|13
|
4
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|9-4
|13
|
5
|Брайтон
|5
|4
|0
|1
|15-7
|12
|
6
|Вест Хэм
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|
7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11-10
|9
|
8
|Кр. Пэлас
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
9
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
10
|Нот. Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
11
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
12
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
13
|МЮ
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
14
|Челси
|5
|1
|2
|2
|5-5
|5
|
15
|Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
16
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|4-8
|3
|
17
|Шеффилд Юн.
|5
|0
|1
|4
|5-9
|1
|
18
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Бернли
|4
|0
|1
|3
|4-12
|1
|
20
|Лутон Таун
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|23.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 0
|23.09
|17:00
|
Лутон Таун – Вулверхэмптон
|1 : 1
|23.09
|17:00
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|2 : 0
|23.09
|19:30
|
Брентфорд – Эвертон
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бернли – МЮ
|- : -
|24.09
|16:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.09
|16:00
|
Брайтон – Борнмут
|- : -
|24.09
|16:00
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|24.09
|16:00
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|4
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Жан-Филипп Матета
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|5
|1
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Вулверхэмптон
|2
|1
|0