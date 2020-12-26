«Манчестер Сити» не планирует продавать Зинченко
«Манчестер Сити» не намерен расставаться с Александром Зинченко в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic. Ожидалось, что украинец, не попадающий в основной состав, будет сдан в аренду.
Однако в «Сити» решили, что команду ждет напряженный график, а значит терять кадры им сейчас невыгодно.
В нынешнем сезоне экс-футболист «Уфы» провел шесть матчей и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с «Ман Сити» истекает летом 2024 года.
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