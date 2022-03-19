«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Родри

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с полузащитником Родри, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «горожане» начнут обсуждение новой сделки с 25-летним испанцем в ближайшее время. Также «Манчестер Сити» начал искать замену 36-летнему Фернандиньо на трансферном рынке.

В сезоне-2021/22 Родри забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Манчестер Сити». Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.