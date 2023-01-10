«Манчестер Сити» достиг договоренности о переходе 19-летнего хавбека «Велеса» Перроне

«Манчестер Сити» достиг устной договоренности о трансфере полузащитника «Велеса Сарсфилд» Максимо Перроне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, о переходе объявят в ближайшее время. 19-летний аргентинец пополнит «горожан» после молодежного чемпионата Южной Америки, который завершится 12 февраля. Сумма сделки оценивается в 8 миллионов долларов плюс налоги.

В этом сезоне Перроне провел за «Велес» 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.