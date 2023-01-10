Артета — о победе над «Оксфордом»: «Мы были терпеливы и нашли правильные моменты»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Оксфорд Юнайтед» (3:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

«На этой стадии побеждать всегда тяжело. Мы были терпеливы и нашли правильные моменты. Виейра? Он качественный и креативный игрок, и он может оказывать решающий эффект в последней трети поля. Он сделал разницу. Вклад запасных также был важен для изменения динамики игры. Что касается Нкетии, то это то, чего мы хотим от каждого игрока. Я в восторге», — приводит слова Артеты BBC.

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити». Встреча пройдет в конце января.

Позже, 15 февраля, команды встретятся в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 44 очка за 17 матчей. «Горожане» занимают второе место и отстают от лидера чемпионата на 5 очков.