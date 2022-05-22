«Арсенал» разгромил «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»

«Арсенал» победил «Эвертон» в матче 38-го тура чемпионата Англии со счетом 5:1.

В осставе «Арсенала» отличились Габриел Мартинелли, Эдвард Нкетиа, Седрик Суариш, Габриэл Магальяйнс и Мартин Эдегор. Единственный гол «Эвертона» забил Донни ван де Бек.

В других матчах тура «Кристал Пэлас» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0), а «Лестер» победил «Саутгемптон» (4:1).

«Арсенал» набрал 69 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Эвертона» 39 очков и 16-я позиция.

«Кристал Пэлас» набрал 48 очков и оказался на 12-й строчке. В активе «МЮ» 58 очков и 6-я строчка. У «Лестера» 52 очка и 8-е место, а «Саутгемптон» попал на 15-ю позицию. В активе команды 40 очков.