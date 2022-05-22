Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:54

«Арсенал» разгромил «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»

Читать «СЭ» в

«Арсенал» победил «Эвертон» в матче 38-го тура чемпионата Англии со счетом 5:1.

В осставе «Арсенала» отличились Габриел Мартинелли, Эдвард Нкетиа, Седрик Суариш, Габриэл Магальяйнс и Мартин Эдегор. Единственный гол «Эвертона» забил Донни ван де Бек.

В других матчах тура «Кристал Пэлас» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0), а «Лестер» победил «Саутгемптон» (4:1).

«Арсенал» набрал 69 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Эвертона» 39 очков и 16-я позиция.

«Кристал Пэлас» набрал 48 очков и оказался на 12-й строчке. В активе «МЮ» 58 очков и 6-я строчка. У «Лестера» 52 очка и 8-е место, а «Саутгемптон» попал на 15-ю позицию. В активе команды 40 очков.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
22 мая, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:1
Эвертон
Голы
Мартинелли, 27 (1:0), Нкетиа, 31 (2:0), ван де Бек, 45 (2:1), Седрик Суариш, 56 (3:1), Габриэл Магальяйнс, 59 (4:1), Эдегор, 82 (5:1)
Арсенал
Рамсдейл Габриэл Магальяйнс Холдинг Седрик Суариш Нуну Тавареш Сака (Пепе, 78) Эдегор Эль-Нени Джака (Локонга, 63) Нкетиа (Ляказетт, 67) Мартинелли
Эвертон
Бегович Кенни Холгейт Кин Брэнтуэйт Дукуре (ван де Бек, 37) Дэйвис (Прайс, 78) Алли (Гордон, 67) Калверт-Льюин Грэй Ивоби
Предупреждения
Дэйвис 69’
Судьи
Марринер (Англия)
Англия. Премьер-лига. 38-й тур
22 мая, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:0
Манчестер Юнайтед
Голы
Заа, 37 (1:0)
Кристал Пэлас
Гуаита Уорд Митчелл Андерсен Клайн Хьюз (Макартур, 83) Шлупп Галлахер Заа Эдуар (Эзе, 79) Рак-Саки (Куяте, 67)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Далот (Гарначо, 79) Алекс Теллес Фред (Шортайр, 75) Бруну Фернандеш Мактоминай Меджбри (Мата, 62) Кавани Эланга
Предупреждения
Хьюз 43’, Эдуар 63’  -  Меджбри 44’, Далот 59’, Линделеф 84’, Бруну Фернандеш 90’
Судьи
Аткинсон (Англия)
Англия. Премьер-лига. 38-й тур
22 мая, 18:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
4:1
Саутгемптон
Голы
Мэддисон, 50 (1:0), Варди, 74 (2:0), Уорд-Проуз, 79 (2:1), Перес, 81 (3:1), Перес, 90 (4:1)
Лестер
Шмейхель Джастин Фофана Эванс Кастань (Рикарду Перейра, 70) Барнс (Лукман, 77) Тилеманс Мэддисон (Амарти, 82) Дьюсбери-Холл (Перес, 63) Менди Варди
Саутгемптон
Маккарти Уокер-Питерс Лянко Стивенс Салису Ромеу Уорд-Проуз Армстронг Армстронг (Адамс, 63) Редмонд (Лонг, 83) Эль-Юнусси (Дженепо, 72)
Предупреждения
Ромеу 69’
Судьи
Мосс (Англия)
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
ФК Лестер
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
ФК Эвертон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности
Вылет «Рубина», серебро «Сочи» и тренер «Крыльев» Осинькин. Ловчев и Червиченко - о том, чем их удивил завершившийся сезон РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: Гюндоган вывел хозяев вперед

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» и стал чемпионом Англии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Брентфорд – Арсенал
 2 : 0
14.08 14:30
МЮ – Лидс
 5 : 1
14.08 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 2
14.08 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 1 : 0
14.08 17:00
Уотфорд – Астон Вилла
 3 : 2
14.08 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 3 : 0
14.08 17:00
Эвертон – Саутгемптон
 3 : 1
14.08 19:30
Норвич – Ливерпуль
 0 : 3
15.08 16:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 2 : 4
15.08 18:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости