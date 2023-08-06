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«Арсенал» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» и стал обладателем Суперкубка Англии

Мария Гусева
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«Арсенал» обыграл «Ман Сити» в матче за Суперкубок Англии.
Фото AFP

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии — 1:1, пенальти — 4:1. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Счет в матче открыл полузащитник «горожан» Коул Палмер, который отличился на 77-й минуте после передачи Кевина Де Брейне. На 90+11-й минуте нападающий «канониров» Леандро Троссард сравнял счет, голевую передачу на свой счет записал Букайо Сака.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:1.

«Арсенал» стал обладателем Суперкубка Англии в 17-й раз в истории.

«Горожане» по итогам минувшего сезона оформили требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и в Лиге чемпионов.

Англия. Суперкубок.
06 авг, 18:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
1:1
Арсенал
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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8
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