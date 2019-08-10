"Ман Сити" забил 5 голов "Вест Хэму" на старте сезона, Стерлинг сделал хет-трик

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в матче 1-го тура чемпионата Англии - 5:0. Хет-трик в составе действующих чемпионов Англии оформил Рахим Стерлинг, еще по мячу забили Габриэл Жезус и Серхио Агуэро.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
1-й тур
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" - 0:5 (0:1)
Голы: Габриэл Жезус, 25 (0:1). Стерлинг, 51 (0:2). Стерлинг, 75 (0:3). Агуэро, 86 - с пенальти (0:4). Стерлинг, 90+1 (0:5).
"Вест Хэм": Фабяньски, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Уилшир (Снодграсс, 57), Лансини, Райс, Антонио (Пабло Форнальс, 46), Алле, Фелипе Андерсон (Хав.Эрнандес, 66).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунс, Зинченко, Сильва (Гюндоган, 79), Де Брейне (Фоден, 79), Р.Эрнандес, Стерлинг, Махрез, Габриэл Жезус (Агуэро, 69).
Предупреждения: Бальбуэна, 61. Фелипе Андерсон, 62. Стерлинг, 90+3.
Судья: Дин.
10 августа. Лондон. Стадион "Лондон Стэдиум".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/