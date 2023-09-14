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Сегодня, 16:40

Мама Магуайра — о критике сына: «Никому не пожелаю таких издевательств, это выходит за рамки футбола»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Харри Магуайр.
Фото Global Look Press

Зои Магуайр, мама защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайра, высказалась о критике в адрес ее сына.

«Как мама, я вижу негативные и оскорбительные комментарии о моем сыне от фанатов, экспертов и СМИ. Это позорно и абсолютно неприемлемо для любой сферы жизни, не говоря о том, кто борется за честь клуба и страны.

Я понимаю, что в футбольном мире есть взлеты и падения, положительные и отрицательные стороны, но то, что получает Харри, выходит далеко за рамки футбола. Для меня не нормально видеть то, через что он проходит. Мне бы не хотелось видеть, как другие игроки или родители проходят через подобное.

У Харри огромное сердце, он сильный морально и может справиться с этим так, как другие, возможно, не смогут. Я никому не желаю таких издевательств», – написала мама футболиста в социальных сетях.

Ранее 30-летнего защитника поддержал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. В матче со сборной Шотландии (3:1) фанаты соперника иронично аплодировали защитнику за каждое действие на поле, а английские болельщики раскритиковали его за автогол.

Харри Магуайр
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 4
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 3
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 3
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 4 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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