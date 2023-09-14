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Сегодня, 14:39

Актер, исполнивший роль Человека-паука, вступился за Магуайра: «Я восхищаюсь им. Все иногда ошибаются»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Харри Магуайр.
Фото Reuters

Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, вступился за защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайра, которого раскритиковали болельщики за автогол в товарищеском матче против Шотландии (3:1).

«Думаю, невероятно сложно быть профессиональным спортсменом. Ты постоянно сталкиваешься с давлением, каждый раз, когда выходишь на поле. Я восхищаюсь тем, что Харри делает это раз за разом, несмотря на то что говорят о нем. Он делает все, что в его силах, играет так хорошо, как может. Считаю Магуайра отличным футболистом, он внес большой вклад в игру сборной Англии за последние годы.
Да, он допустил ошибку в игре с шотландцами, но он не мог не подставить ногу, когда мяч летел в штрафную. Такое бывает в футболе. Я правда восхищаюсь Харри. Мне кажется, он хороший парень», — сказал Холланд в интервью Sky Sports.

После игры с шотландцами главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт также выразил поддержку Магуайру.

Харри Магуайр
Футбол
Сборная Англии по футболу
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«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
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«Борнмут» продлил контракт с Соланке до 2027 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 4
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 3
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 3
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 4 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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