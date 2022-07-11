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Сегодня, 22:38

Махрез близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Сити» ведет переговоры с нападающим Риядом Махрезом о новом контракте. Стороны могут объявить о договоренности в ближайшее время, сообщает L'Equipe.

31-летний футболист близок к заключению нового контракта с «Ман Сити». Трудовой договор будет рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Махрез выступает за «Сити» после своего перехода из «Лестера» за 60 миллионов фунтов в июле 2018.

В минувшем сезоне алжирец забил 24 гола за «горожан» во всех соревнованиях в кампании 2021/22 и помог своей команде защитить чемпионское звание в АПЛ.

Рияд Махрез
ФК Манчестер Сити
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