Махрез близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» ведет переговоры с нападающим Риядом Махрезом о новом контракте. Стороны могут объявить о договоренности в ближайшее время, сообщает L'Equipe.

31-летний футболист близок к заключению нового контракта с «Ман Сити». Трудовой договор будет рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Махрез выступает за «Сити» после своего перехода из «Лестера» за 60 миллионов фунтов в июле 2018.

В минувшем сезоне алжирец забил 24 гола за «горожан» во всех соревнованиях в кампании 2021/22 и помог своей команде защитить чемпионское звание в АПЛ.