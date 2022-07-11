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Мертенс получил предложения от «Лидса» и «Ньюкасла»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Дрис Мертенс может продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ. Он получил предложения от «Лидса» и «Ньюкасла», сообщает Daily Mail.

Контракт Мертенса с «Наполи» истек этим летом. Несмотря на то, что неаполитанский клуб предлагал бельгийцу новое соглашение с зарплатой 2,5 миллиона евро в год, Мертенс решил покинуть итальянскую команду.

Ранее появлялась информация, что представители вингера предложили его услуги нескольким клубам, включая «Рому» и «Марсель».

В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Дрис Мертенс
ФК Лидс
ФК Ньюкасл Юнайтед
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