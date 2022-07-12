«Барселона» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Чуквуэмекой
Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, интерес к 18-летнему англичанину проявляет «Барселона».
В каталонском клубе считают, что у полузащитника высокий потенциал.
В прошедшем сезоне Чувуэмека принял участие в 15 матчах за бирмингемцев во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|0
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14
|Астон Вилла
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
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|0
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|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
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|0
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19
|Борнмут
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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