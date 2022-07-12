«Барселона» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Чуквуэмекой

Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, интерес к 18-летнему англичанину проявляет «Барселона».

В каталонском клубе считают, что у полузащитника высокий потенциал.

В прошедшем сезоне Чувуэмека принял участие в 15 матчах за бирмингемцев во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.