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Сегодня, 08:15

«Барселона» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Чуквуэмекой

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, интерес к 18-летнему англичанину проявляет «Барселона».

В каталонском клубе считают, что у полузащитника высокий потенциал.

В прошедшем сезоне Чувуэмека принял участие в 15 матчах за бирмингемцев во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1546595866370347009
Футбол
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