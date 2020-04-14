Магуайр ждет возобновления футбольного сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 27-летний английский футболист признался, что ждет возобновления футбольного сезона.

Ранее стало известно, что АПЛ была приостановлена до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Не могу дождаться, чтобы вернуться к футболу», — подписал фото Магуайр.

В текущем сезоне 27-летний Магуайр провел 41 матч за «МЮ» и забил два гола.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 979 853 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —124 918 человек, выздоровело — 465 566.

В Англии выявлено 93 873 заболевших, умерло — 12 107.