Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Магуайр ждет возобновления футбольного сезона

20:35
Харри Магуайр. Фото instagram.com
Харри Магуайр. Фото instagram.com
Теги:

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 27-летний английский футболист признался, что ждет возобновления футбольного сезона.

Ранее стало известно, что АПЛ была приостановлена до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Не могу дождаться, чтобы вернуться к футболу», — подписал фото Магуайр.

В текущем сезоне 27-летний Магуайр провел 41 матч за «МЮ» и забил два гола.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 979 853 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —124 918 человек, выздоровело — 465 566.

В Англии выявлено 93 873 заболевших, умерло — 12 107.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир