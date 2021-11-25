Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о том, как он относится к главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

«Гвардиола — лучший в мире. Он делает все, что в его силах, чтобы помогать команде. Для игры важна каждая деталь, способная помочь», — цитирует Зинченко официальный сайт «горожан».

С 26 очками «Сити» располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Челси» на 3 очка.

Накануне «Ман Сити» обыграл «ПСЖ» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.