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Зинченко: «Гвардиола — лучший в мире»

Зинченко рассказал об отношении к Гвардиоле
17:16
Хосеп Гвардиола. Фото AFP
Хосеп Гвардиола. Фото AFP
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о том, как он относится к главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

«Гвардиола — лучший в мире. Он делает все, что в его силах, чтобы помогать команде. Для игры важна каждая деталь, способная помочь», — цитирует Зинченко официальный сайт «горожан».

С 26 очками «Сити» располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Челси» на 3 очка.

Накануне «Ман Сити» обыграл «ПСЖ» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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