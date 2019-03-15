Луис Суарес – о Джеррарде: "Стивен убедил меня не переходить в "Арсенал"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о том, как капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард убедил его не переходить в "Арсенал".

В 2013 году "Арсенал" предложил за уругвайского форварда 40 миллионов и 1 фунт – именно такая сумма представляла собой отступные за Суареса. Руководство "красных" не желало расставаться с игроком, однако препятствовать переговорам уже не могло.

– Я думал о переходе в "Арсенал", заставлял себя пойти на это, но Джеррад сказал мне: "Я обещаю, если ты останешься, то в следующем году сможешь уйти в "Барселону", "Реал", "Баварию" или куда ты захочешь, но тебе стоит остаться в этом году, переход в "Арсенал" не пойдет тебе на пользу", – приводит слова Суареса Sky Sports.

Я сказал своему агенту, что принял решение остаться в клубе. Слова Стивена убедили меня. Ведь их сказал человек, который заботится обо мне, который хотел моего благополучия, который видел, как я страдал на тренировках.

Это были слова настоящего капитана, которые помогли и повлияли на меня.

Луис Суарес выступал за "Ливерпуль" с 2011 по 2014 год. Летом 2014 года уругваец перешел в "Барселону" за 82 миллиона евро.