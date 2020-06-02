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Лучший бомбардир в истории «Ман Сити», легендарный Серхио Агуэро отмечает день рождения

12:59
Серхио Агуэро. Фото АПЛ.
Серхио Агуэро. Фото АПЛ.
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Сегодня день рождения у форварда «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро. Ему исполнилось 32 года.

В составе «Сити» футболист четырежды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны, пять раз — Кубок английской лиги и еще трижды — Суперкубок Англии. Лучший бомбардир в истории клуба.

Ранее также выступал в составе «Индепендьенте» и «Атлетико». С мадридским клубом он выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Олимпийский чемпион-2008 в составе сборной Аргентины. Серебряный призер чемпионата мира и Кубка Америки.

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