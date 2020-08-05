«Ливерпуль» ведет переговоры по покупке защитника «Норвича»

«Ливерпуль» находится в активном переговорном процессе относительно подписания защитника Джамала Льюиса из покинувшего английскую премьер-лигу «Норвича», сообщает Sky Sports.

22-летним игроком, трансферная стоимость которого оценивается в 10-15 миллионов фунтов стерлингов, также интересуется ряд других английских клубов. Однако именно «Ливерпуль» считается фаворитом.

Льюис защищает цвета «Норвич» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 28 матчей и забил один гол.