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«Ливерпуль» ведет переговоры по покупке защитника «Норвича»

13:30
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«Ливерпуль» находится в активном переговорном процессе относительно подписания защитника Джамала Льюиса из покинувшего английскую премьер-лигу «Норвича», сообщает Sky Sports.

22-летним игроком, трансферная стоимость которого оценивается в 10-15 миллионов фунтов стерлингов, также интересуется ряд других английских клубов. Однако именно «Ливерпуль» считается фаворитом.

Льюис защищает цвета «Норвич» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 28 матчей и забил один гол.

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