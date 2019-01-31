"Ливерпуль" сыграл вничью с "Лестером"

"Ливерпуль" и "Лестер" сыграли вничью (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев отличился Садио Мане. У гостей гол в активе Гарри Магуайра.

"Ливерпуль" с 61 очком лидирует в чемпионате Англии, опережая идущий вторым "Манчестер Сити" на пять очков. У "Лестера" 32 очка и 11-я позиция.

В следующем туре "Лестер" примет "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Вест Хэмом".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

24-й тур

"Ливерпуль" - "Лестер" - 1:1 (1:1)

Голы: Мане, 3 (1:0). Магуайр, 45+2 (1:1).

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Кейта (Лаллана, 66), Шачири (Фабинью, 67), Роберту Фирмину (Старридж, 82), Салах, Мане.

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Мэддисон (Чудхури, 75), Варди (Ихеаначо, 90), Грэй (Окадзаки, 84).

Предупреждения: Матип, 16. Магуайр, 41. Рикарду Перейра, 50. Чилвелл, 90+4.

Судья: Аткинсон.

30 января. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

Все о чемпионате Англии - здесь