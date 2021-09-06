Влашич и Крал выбрали игровые номера в «Вест Хэме»

Новички «Вест Хэма» Никола Влашич и Алекс Крал определились с номерами, под которыми будут выступать за свою новую команду, сообщает Twitter лондонского клуба.

Экс-хавбек ЦСКА Влашич выбрал для себя футболку с 11-м номером, а Крал продолжит выступать под номером 33, под которым он играл за «Спартак».