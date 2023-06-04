«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения защитника «Фулхэма» Тете

«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Фулхэма» Кенни Тете.

По данным Daily Mail, 27-летний игрок может быть доступен за 10,5 миллионов фунтов стерлингов (12 миллионов евро), поскольку его текущий контракт истекает через 12 месяцев, а «Фулхэм» еще не договорился о продлении.

Тете играет за «Фулхэм» с 2020 года. В текущем сезоне на счету нидерландского футболиста 36 матчей во всех турнирах, 1 гол и 5 результативных передач.