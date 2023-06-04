Гвардиола — о Гюндогане: «Какой сезон он проводит!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике команды Илкае Гюндогане после матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

В прошедшей встрече немецкий хавбек оформил дубль и принес победу своей команде.

«Какой сезон он проводит! И дело не только в способностях, но и в менталитете. Илкай играет в важнейших матчах так, словно это товарищеские игры. Он исключительно хорош под давлением», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

«Манчестер Сити» завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории (1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23).