«Арсенал» продолжает договариваться с Нельсоном о новом контракте

«Арсенал» продолжает вести активные переговоры с нападающим команды Рейссом Нельсоном о новом контракте, сообщает Football365.

По информации источника, переговорный процесс между сторонами вышел на новую стадию. Руководство команды рассчитывает на игрока.

Срок действующего контракта футболиста с «канонирами» истекает в конце текущего месяца.

В текущем сезоне он сыграл 11 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.