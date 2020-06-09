«Ливерпуль» провел переговоры о продлении контракта с Вайналдумом

«Ливерпуль» и полузащитник Джорджиньо Вайналдум обсудили продление контракта. Договоренность еще не достигнута, но все идет к тому, что Вайналдум подпишет контракт до 2024 или 2025 года, утверждает The Guardian.

Нынешнее соглашение голландца, которому в ноябре исполнится 30 лет, рассчитано до июня 2021 года. Сам футболист хочет остаться в «Ливерпуле», за который выступает с 2016 года.

Перед дальнейшими переговорами Вайналдум хотел получить гарантии, что на него и дальше будут рассчитывать, как на ключевого игрока. В нынешнем сезоне он сыграл в 28 из 29 матчей в АПЛ.