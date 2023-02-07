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Сегодня, 13:55

«Ливерпуль» предлагает Фирмино краткосрочный контракт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сохранить нападающего Роберто Фирмино, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, ведутся переговоры о продлении его контракта. «Ливерпуль» предлагает 31-летнему бразильскому нападающему краткосрочный контракт.

Ранее информировалось, что Фирмино заключит соглашение с клубом до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год.

Форвард выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года, его нынешний контракт действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 21 матче.

Источник: Фабрицио Романо
Роберту Фирмину
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
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 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
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 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
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 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
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 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
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19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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16.09 22:00
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 1 : 0
16.09 22:00
Нот. Форест – Фулхэм
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17.09 14:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 0 : 3
17.09 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
17.09 17:00
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 1
17.09 19:30
Тоттенхэм – Лестер
 6 : 2
18.09 14:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 3
18.09 16:15
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 0
18.09 18:30
Челси – Ливерпуль
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МЮ – Лидс
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Манчестер Сити

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Манчестер Юнайтед

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