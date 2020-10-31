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«Ливерпуль» повторил свой рекорд домашней серии без поражений. До рекорда «Челси» еще далеко

31 октября 2020, 23:24

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 7-го тура чемпионата Англии — 2:1. «Красные» не проигрывают дома уже 63 игры подряд. На их счету 52 победы и 11 ничьих.

Таким образом, «Ливерпуль» повторил клубный рекорд, установленный в 1978-1980 году.

Рекорд Англии же принадлежит «Челси», который в период с 2004 по 2008 год не уступал 86 домашних матчей подряд.

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