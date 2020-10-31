«Ливерпуль» повторил свой рекорд домашней серии без поражений. До рекорда «Челси» еще далеко
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 7-го тура чемпионата Англии — 2:1. «Красные» не проигрывают дома уже 63 игры подряд. На их счету 52 победы и 11 ничьих.
Таким образом, «Ливерпуль» повторил клубный рекорд, установленный в 1978-1980 году.
Рекорд Англии же принадлежит «Челси», который в период с 2004 по 2008 год не уступал 86 домашних матчей подряд.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.