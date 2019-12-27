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«Ливерпуль» показал золотую нашивку победителя клубного ЧМ. Они сыграют с ней в матче с «Вулверхэмптоном»

20:55
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Официальный Instagram «Ливерпуля» опубликовал примерный вид футболок, в которых игроки мерсисайдской команды выйдут на поле в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

Руководство АПЛ разрешило команде Юргена Клоппа провести одну встречу с золотыми эмблемами в честь победы в финале клубного чемпионата мира-2019. В той игре «Ливерпуль» обыграл «Фламенго» (1:0).

Встреча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» пройдет 29 декабря.

Ливерпуль — Вулверхэмптон Уондерерс

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