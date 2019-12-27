«Ливерпуль» показал золотую нашивку победителя клубного ЧМ. Они сыграют с ней в матче с «Вулверхэмптоном»

Официальный Instagram «Ливерпуля» опубликовал примерный вид футболок, в которых игроки мерсисайдской команды выйдут на поле в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

Руководство АПЛ разрешило команде Юргена Клоппа провести одну встречу с золотыми эмблемами в честь победы в финале клубного чемпионата мира-2019. В той игре «Ливерпуль» обыграл «Фламенго» (1:0).

Встреча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» пройдет 29 декабря.