«Ливерпуль» пока не будет продавать Джо Гомеса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что защитник Джо Гомес в ближайшее время не покинет клуб, пишет Goal.

«Ливерпуль» не хочет расставаться с 24-летним игроком, несмотря на информацию о том, что в клубе настаивают на уходе защитника. Им интересовались «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Контракт Гомеса с мерсисайдцами рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне футболист провел лишь пять матчей за команду.