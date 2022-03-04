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Сегодня, 15:44

Новый тренер «Лидса» Джесси Марш заявил, что не будет копировать методы работы Бьелсы

Виктория Кравченко

Новый главный тренер «Лидса» Джесси Марш сказал, что у него будут новые методы работы с командой.

Специалист ранее сменил Марсело Бьелсу на посту тренера английского клуба.

«Марсело привил клубу менталитет победителей, но я не стремлюсь стать новым Бьелсой. Для меня важно быть самим собой. Я с большим интересом и уважением наблюдал за успехами Бьелсы, но у меня свой путь, я другой тренер», — цитирует Марша Sky Sports.

«Лидс» после 26 туров АПЛ занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
ФК Лидс
Марсело Бьелса
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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