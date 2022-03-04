Новый тренер «Лидса» Джесси Марш заявил, что не будет копировать методы работы Бьелсы

Новый главный тренер «Лидса» Джесси Марш сказал, что у него будут новые методы работы с командой.

Специалист ранее сменил Марсело Бьелсу на посту тренера английского клуба.

«Марсело привил клубу менталитет победителей, но я не стремлюсь стать новым Бьелсой. Для меня важно быть самим собой. Я с большим интересом и уважением наблюдал за успехами Бьелсы, но у меня свой путь, я другой тренер», — цитирует Марша Sky Sports.

«Лидс» после 26 туров АПЛ занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.