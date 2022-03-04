Новый тренер «Лидса» Джесси Марш заявил, что не будет копировать методы работы Бьелсы
Новый главный тренер «Лидса» Джесси Марш сказал, что у него будут новые методы работы с командой.
Специалист ранее сменил Марсело Бьелсу на посту тренера английского клуба.
«Марсело привил клубу менталитет победителей, но я не стремлюсь стать новым Бьелсой. Для меня важно быть самим собой. Я с большим интересом и уважением наблюдал за успехами Бьелсы, но у меня свой путь, я другой тренер», — цитирует Марша Sky Sports.
«Лидс» после 26 туров АПЛ занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|27
|21
|3
|3
|64-17
|66
|
2
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|27
|13
|8
|6
|44-34
|47
|
5
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|
6
|Вест Хэм
|27
|13
|6
|8
|46-34
|45
|
7
|Тоттенхэм
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|
8
|Вулверхэмптон
|26
|12
|4
|10
|24-21
|40
|
9
|Саутгемптон
|26
|8
|11
|7
|34-37
|35
|
10
|Брайтон
|26
|7
|12
|7
|25-30
|33
|
11
|Астон Вилла
|25
|9
|3
|13
|33-37
|30
|
12
|Лестер
|24
|8
|6
|10
|39-43
|30
|
13
|Кр. Пэлас
|27
|6
|12
|9
|37-38
|30
|
14
|Ньюкасл
|25
|5
|10
|10
|28-45
|25
|
15
|Брентфорд
|27
|6
|6
|15
|27-44
|24
|
16
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|29-60
|23
|
17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|28-41
|22
|
18
|Бернли
|25
|3
|12
|10
|22-32
|21
|
19
|Уотфорд
|26
|5
|4
|17
|25-47
|19
|
20
|Норвич
|26
|4
|5
|17
|15-55
|17
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|23:00
|
Саутгемптон – Норвич
|2 : 0
|26.02
|15:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|0 : 4
|26.02
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|0 : 2
|26.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|1 : 1
|26.02
|18:00
|
МЮ – Уотфорд
|0 : 0
|26.02
|18:30
|
Брайтон – Астон Вилла
|0 : 2
|26.02
|20:30
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 1
|27.02
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|16.03
|23:15
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Лестер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|11
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|13
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|14
|1
|5
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