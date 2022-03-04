Рангник: «Юрген Клопп и Пеп Гвардиола — два лучших тренера в Европе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал работу Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити») в АПЛ.

«У каждого тренера своя идея. Для меня задача состоит в том, чтобы продолжать работать на высоком уровне.

На мой взгляд, Юрген Клопп и Пеп Гвардиола — два лучших тренера в Европе. У них есть четкие футбольные идеи и собственное видение», — цитирует Рангника Manchester Evening News.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» (66) лидирует после 27 туров, у «Ливерпуля» 60 очков и вторая строчка.