«Ливерпуль» поборется за полузащитника «Шеффилда» с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»
17:38
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Шеффилд Юнайтед» Сандером Берге, сообщает Eurosport.
По информации источника, мерсисайдцы готовы побороться за 23-летнего норвежца с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», об интересе которых к футболисту сообщалось 12 марта. Игрок намерен покинуть «Шеффилд» в связи с потенциальным вылетом команды из АПЛ.
В сезоне-2020/21 Берге провел 14 матчей за «Шеффилд», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.eurosport.com/football/transfers/2020-2021/liverpool-transfer-news-sheffield-united-s-sander-berge-a-top-summer-target-transfer-notebook_sto8179343/story.shtml
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