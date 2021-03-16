«Ливерпуль» поборется за полузащитника «Шеффилда» с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Шеффилд Юнайтед» Сандером Берге, сообщает Eurosport.

По информации источника, мерсисайдцы готовы побороться за 23-летнего норвежца с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», об интересе которых к футболисту сообщалось 12 марта. Игрок намерен покинуть «Шеффилд» в связи с потенциальным вылетом команды из АПЛ.

В сезоне-2020/21 Берге провел 14 матчей за «Шеффилд», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.