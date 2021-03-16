«Астон Вилла» подписала контракт с Аароном Рэмси. Это игрок молодежной команды

Полузащитник «Астон Виллы» Аарон Рэмси подписал профессиональный контракт с клубом, сообщается на официальном сайте бирмингемцев.

18-летний англичанин играет в системе клуба с девяти лет и выступает за молодежную национальную команду.

Отметим, в «Астон Вилле» уже играет его брат Джейкоб.

В текущем сезоне Рэмси провел 14 матчей в молодежной АПЛ, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.