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«Астон Вилла» подписала контракт с Аароном Рэмси. Это игрок молодежной команды

17:13
Аарон Рэмси. Фото ФК «Астон Вилла»
Аарон Рэмси. Фото ФК «Астон Вилла»
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Полузащитник «Астон Виллы» Аарон Рэмси подписал профессиональный контракт с клубом, сообщается на официальном сайте бирмингемцев.

18-летний англичанин играет в системе клуба с девяти лет и выступает за молодежную национальную команду.

Отметим, в «Астон Вилле» уже играет его брат Джейкоб.

В текущем сезоне Рэмси провел 14 матчей в молодежной АПЛ, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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