«Астон Вилла» подписала контракт с Аароном Рэмси. Это игрок молодежной команды
17:13
Полузащитник «Астон Виллы» Аарон Рэмси подписал профессиональный контракт с клубом, сообщается на официальном сайте бирмингемцев.
18-летний англичанин играет в системе клуба с девяти лет и выступает за молодежную национальную команду.
Отметим, в «Астон Вилле» уже играет его брат Джейкоб.
В текущем сезоне Рэмси провел 14 матчей в молодежной АПЛ, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
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