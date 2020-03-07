«Ливерпуль» дома одержал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

В составе хозяев отличились форварды Мохамед Салах и Садио Мане. У гостей — нападающий Каллум Уилсон.

Команда Юргена Клоппа с 82 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ после 29 туров. «Ливерпулю» осталось набрать 9 очков для досрочного чемпионства в национальном первенстве. Идущий на втором месте «Манчестер Сити» имеет 57 баллов. «Борнмут» — 18-я строчка и 27 очков.

В ближайших трех турах мерсисайдцы сыграют с: «Эвертоном» (в гостях, 16 марта) , «Кристал Пэлас» (дома, 21 марта) и «Ман Сити» (в гостях, 5 апреля).

В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом АПЛ в сезоне-1989/90.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

«Ливерпуль» — «Борнмут» — 2:1 (2:1)

Голы: Уилсон, 9 (0:1). Салах, 25 (1:1). Мане, 33 (2:1).

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Гомес, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 84), Фабинью, Роберту Фирмину (Ориги, 90+2), Салах, Мане.

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С.Кук (Симпсон, 19), Стэйси, Лерма (Гослинг, 80), Л.Кук, Биллинг, Станислас (Соланке, 68), Фрэйзер, Уилсон.

Предупреждение: Уилсон, 90.

Судья: Тирни (Англия).

7 марта. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».