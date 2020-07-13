«Ливерпуль» планирует продлить контракт с Ловреном. Им интересуется «Зенит»

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с защитником Деяном Ловреном, сообщает Sky Sports. Чемпионы Англии активируют пункт соглашения и продлят его до лета 2022 года, если 31-летний хорват останется в их составе до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Ловрена хочет подписать «Зенит». Чемпионы России предложили ему зарплату в 2,5 миллиона евро в год и контракт по схеме «2+1».

В сезоне-2019/20 серебряный призер чемпионата мира-2018 провел 15 матчей за «Ливерпуль», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

Ловрен перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году.