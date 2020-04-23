«Ливерпуль» планирует отдать Кариуса в аренду «Вулверхэмптону»

«Ливерпуль» планирует отдать вратаря Лориса Кариуса в аренду «Вулверхэмптону», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 26-летний немец уже расторг арендное соглашение с «Бешикташем» и планирует вернуться в Англию. Сообщается, что «Ливерпуль» уже договорился с «Вулверхэмптоном», остается лишь получить согласие самого футболиста.

В сезоне-2019/20 Кариус провел за «Бешикташ» 32 матча (8 — на ноль). На счету немецкого голкипера 46 пропущенных мячей.