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«Ливерпуль» планирует отдать Кариуса в аренду «Вулверхэмптону»

14:46

«Ливерпуль» планирует отдать вратаря Лориса Кариуса в аренду «Вулверхэмптону», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 26-летний немец уже расторг арендное соглашение с «Бешикташем» и планирует вернуться в Англию. Сообщается, что «Ливерпуль» уже договорился с «Вулверхэмптоном», остается лишь получить согласие самого футболиста.

В сезоне-2019/20 Кариус провел за «Бешикташ» 32 матча (8 — на ноль). На счету немецкого голкипера 46 пропущенных мячей.

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