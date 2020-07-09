«Ливерпуль» переиграл «Брайтон»

«Брайтон» на своем поле проиграл «Ливерпулю» в матче 34-го тура чемпионата Англии (1:3). На дубль Мохамеда Салаха и гол Джордана Хендерсона хозяева ответили забитым мячом Леандро Троссара.

«Красные» гарантировали себе чемпионство. «Брайтон» идет на 15-м месте.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

34-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Ливерпуль» — 1:3 (1:2)

Голы: Салах, 6 (0:1). Хендерсон, 8 (0:2). Троссар, 45 (1:2). Салах, 76 (1:3).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Берн, Уэбстер, Лемпти, Гросс (Муй, 71), Преппер (Биссума, 71), Стивенс, Макаллистер (Конноли, 71), Мопей, Троссар.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Гомес, Александр-Арнолд, Уильямс (Робертсон, 46), Вайналдум, Хендерсон (Милнер, 80), Окслейд-Чемберлен (Фабинью, 61), Кейта (Мане, 61), Роберту Фирмину (Минамино, 87), Салах.

Предупреждения: Уильямс, 41. Мане, 62. Фабинью, 78. Лемпти, 85. Гомес, 89.

Судья: Поусон.

8 июля. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».