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«Ливерпуль» отложил крупнейшую сделку с техническим спонсором до 1 августа. Все из-за коронавируса

18:39
Футболка &quot;Ливерпуль&quot;. Фото ФК "Ливерпуль"
Футболка &quot;Ливерпуль&quot;. Фото ФК "Ливерпуль"
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«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с действующим техническим спонсором New Balance. Контракт истек 31 мая, но был продлен до конца июля. Причиной стал перенос матчей чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «Ливерпуль» точно доиграет сезон в майках от старого производителя.

Сделка с Nike вступит в силу с 1 августа. Ранее сообщалось, что контракт с американским производителем экипировки станет самым крупным в мире. Соглашение предусматривает выплаты клубу в размере 75 миллионов фунтов в год.

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