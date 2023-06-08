Макаллистер — о переходе в «Ливерпуль»: «Это моя сбывшаяся мечта»

Полузащитник Алексис Макаллистер прокомментировал переход из «Брайтона» в «Ливерпуль».

«Потрясающее чувство. Это моя сбывшаяся мечта, это потрясающе — быть здесь, и я не могу дождаться начала работы. Я хотел быть в команде с первого дня предсезонки, так что хорошо, что все уже готово. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде. Это был фантастический год для меня — чемпионат мира, то, чего мы добились с «Брайтоном», — но теперь пришло время подумать о «Ливерпуле» и постараться стать лучшим игроком», — приводит слова Макаллистера пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» объявил, что 24-летний игрок подписал долгосрочный контракт. По информации СМИ, соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.