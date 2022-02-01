Снодграсс расторг контракт с «Вест Бромвичем»

Полузащитник «Вест Бромвич» Роберт Снодграсс расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «дроздов».

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

34-летний шотландец выступал за «Вест Бромвич» с января 2021 года, перейдя из «Вест Хэма». В текущем сезоне на его счету 7 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.