Снодграсс расторг контракт с «Вест Бромвичем»
Полузащитник «Вест Бромвич» Роберт Снодграсс расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «дроздов».
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
34-летний шотландец выступал за «Вест Бромвич» с января 2021 года, перейдя из «Вест Хэма». В текущем сезоне на его счету 7 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.
We have parted ways with midfielder Robert Snodgrass by mutual agreement.— West Bromwich Albion (@WBA) January 31, 2022
Thanks for your efforts and good luck in the future, @robsnodgrass7 ?
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
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35 тур
36 тур
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38 тур
|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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