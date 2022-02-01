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Сегодня, 04:01

Снодграсс расторг контракт с «Вест Бромвичем»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Вест Бромвич» Роберт Снодграсс расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «дроздов».

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

34-летний шотландец выступал за «Вест Бромвич» с января 2021 года, перейдя из «Вест Хэма». В текущем сезоне на его счету 7 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

ФК Вест Бромвич
0
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 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
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18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
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 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
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 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
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Ман. Сити – Лидс
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 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Мохамед Салах

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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Джейми Варди

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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

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Ливерпуль

 6
И К Ж
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Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

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Манчестер Юнайтед

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