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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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10 января. Ливерпуль — Фулхэм — 2:1.
Фото Reuters

«Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Экс-нападающий «Анже» и «Челси» Виллиан, выступающий за лондонский клуб, открыл счет на 19-й минуте встречи. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва Кертис Джонс и Коди Гакпо забили за «красных». В обоих забитых мячах поучаствовал Дарвин Нуньес, вышедший на замену в начале второй половины.

Ответная встреча состоится в Лондоне 24 января. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
10 янв, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:1
Фулхэм
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/2023-2024/playoff/
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
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38 тур
12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

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