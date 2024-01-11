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Джонс: «Я прошел весь путь в академии «Ливерпуля», так что забитый гол для меня значит многое»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс прокомментировал победу над «Фулхэмом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«В первом тайме было тяжело, мы владели мячом, но не могли попасть в ворота, а во втором тайме изменили ситуацию. Болельщики уходят со стадиона с улыбками на лицах, поэтому я счастлив. Я прошел весь путь в академии, так что забитый гол для меня значит многое. Я тренируюсь в команде с 17 лет, на моем пути были и подъемы, и падения. Это не всегда было легко, но я всегда оставался с правильным настроем, я знаю, что у меня есть способности, и мне просто нужно игровое время», — цитирует BBC Джонса.

Ответная встреча состоится в Лондоне 24 января. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

10&nbsp;января. Ливерпуль&nbsp;&mdash; Фулхэм&nbsp;&mdash; 2:1. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом»
Футбол
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
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Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

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Бубакар Камара

Астон Вилла

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Родри

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